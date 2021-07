IJsje eten bij het hertenkamp in Epe? Nog even geduld aub!

Extra toezicht op hertenkamp in Epe na gruwelijke slachting: ‘Mensen die iets willen, hebben alle tijd’

7 januari Het hertenkamp wordt extra in de gaten gehouden. Of andere maatregelen zijn genomen om de groep te beschermen, blijft geheim. Enkele dagen na de afslachting van een damhert gruwelt Epe nog na. ,,Het is een heel bizar verhaal op een belachelijk tijdstip.”