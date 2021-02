IJzige kou, maar Veluwse Sabine kampeert in een tentje in de sneeuw: ‘Je rilt even en slaapt weer verder’

De beheerder van de Loowaard in natuurgebied Gelderse Poort werd zondagochtend samen met haar vriend wakker in een volledig witte wereld, bij temperaturen ver onder het vriespunt. Maar dat lijkt voor haar geen enkel probleem.

,,We kamperen heel veel. Eigenlijk zo vaak mogelijk. Maar zéker als het gaat sneeuwen‘’, vertelt de Veluwse. Op een camping in het Brabantse Schaijk was ze overigens niet alleen. ,,Er zijn verspreid over de camping een man of twaalf, zelfs een gezin met kinderen heb ik gezien. Dat was ook ontzettend stoer.’’

Volgens Wolters is het kamperen goed te doen. ,,In de avond hebben we een kampvuurtje gehad, daarna dronken we warme choco en toen zijn we gaan slapen.’’

'Soms even koud’

Dat gebeurde in een klein twee persoons tentje met extra warme slaapzakken. ,,Mijn vriend heeft het eigenlijk nooit koud. Ik ben wel even wakker geworden. Dan ril je even, draai je weer om en slaap je weer verder. Je moet vooral zorgen dat je warm de tent in gaat. Als dat lukt, is het goed te doen. ’’

Het is op de camping waar ze staat een stuk drukker dan voorgaande weekenden. ,,Juist de sneeuw trekt mensen aan.’’

‘Je kunt echt altijd kamperen’

Maar wat is dan de magie van het buiten zijn als het zo koud is. ,,Het is de beleving en de gezelligheid. En alles ziet er schitterend uit. We hebben natuurlijk wel echt goede kleren aan. Je moet je goed voorbereiden. Maar je kunt écht altijd kamperen.’’

Toen ze vanochtend wakker werd, moest de tent eerst sneeuwvrij gemaakt worden. Op de camping viel zo'n tien centimeter sneeuw en het is nog altijd aan het sneeuwen. ,,Ja het is goed koud nu. Maar tussen de bomen is het niet guur. En als het wel gaat waaien, dan spannen we een tarpje. Nee, wij vermaken ons prima.’’

Volledig scherm De tent op de camping, midden in de sneeuw. Toch is het goed toeven, zegt Sabine Wolters. © Eigen foto

