Illegaal vuurwerk houdt Harderwijkse agenten bezig

Geen gesomber over leegstand in centrum Harderwijk: ‘Het komt goed’

16:05 Heerlijk Harderwijk. Hoezo, Heerlijk Harderwijk? Heerlijk Harderwijk ja! Zo is het gewoon. Aan positiviteit en enthousiasme geen gebrek bij Ben Kooyman en Steven Kuipers. De Harderwijkse binnenstad is volgens hen ‘the place to be‘, voor bezoekers van elders en voor de eigen inwoners.