Illegale motorcrossers lopen tegen de lamp tijdens controle in Veluwse bossen

update 25 arbeidsmi­gran­ten in één brandonvei­li­ge woning in Elspeet: burgemees­ter laat pand ontruimen

Geen rookmelders, brandmeldsysteem of blusmiddelen en geen vluchtwegen: het huis aan de Molenweg in Elspeet waar 25 arbeidsmigranten verbleven, was te gevaarlijk, zo oordeelde burgemeester Breunis van de Weerd. Op zijn last werd de oude boerderij donderdagavond ontruimd en gesloten. De eigenaar is overdonderd: ‘het ergste is het voor die mensen’.

11 februari