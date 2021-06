In beslag genomen sloep terug bij de eigenaar, onderzoek naar dodelijk ongeval op Nuldernauw duurt voort

De politie doet nog volop onderzoek naar de oorzaak van het ongeval op het Nuldernauw, afgelopen zaterdag. Hierbij kwam een 18-jarige jongen uit Stroe, gemeente Barneveld, om het leven. Op de gehuurde sloep was een biertap aanwezig. Of er alcohol in het spel was en of er blaastesten zijn afgenomen onder de opvarenden, is nog onbekend.