In corona-tijd niet naar de bieb? Met deze app haal je 'm op de Noord-Veluwe in huis

Slopers staan klaar in Harderwijk, maar hoe gaat het nieuwe Randmeer eruitzien?

12:31 De sloop van het zestig jaar oude gebouw van zorgcentrum Randmeer in Harderwijk begint deze zomer, maar er is nog geen overeenstemming over de nieuwbouw. Eigenaar Habion en bewoners en buren worden het niet eens en de gemeente schuift een eigen variant naar voren. ,,Iedereen moet nu kleur bekennen.’’