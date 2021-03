In de strijd tegen ondervoeding weet ziekenhuis St Jansdal nu precies wat de patiënt aan voedingsstoffen binnenkrijgt

Wie krijgen voorrang in Harderwijk: 2000 fietsers of 45 bewoners?

18 maart Tweeduizend fietsers 300 meter laten omrijden of 45 bewoners tegen de haren in strijken? Daar komt het nu op neer. Het besluit dat een einde moest maken aan de overlast van fietsers en scooteraars in twee woonstraten in Harderwijk heeft de weerstand van de bewoners alleen maar groter gemaakt. De politiek beslist mogelijk vanavond hoe het verder moet.