In Elburg leren laaggeletterden de taal terwijl ze koken: ‘Hoe leuk is het om de Allerhande mee te kunnen nemen?!’

Koken, lezen, schrijven én samen eten. Dat is het recept van Taalkeuken in Elburg. Deelnemers proberen aan de hand van recepten en aanverwant lesmateriaal hun Nederlands te verbeteren. Een speelse manier om je zelfstandigheid te vergroten en contacten uit te breiden.

Een groentesoep kan hij maken, geleerd van zijn moeder, maar een Spaanse tomatensoep is nieuw voor de 63-jarige Elburger die zich heeft opgegeven voor Taalkeuken. Spreken gaat hem prima af, maar lezen en spreken, mwoah. ,,Nee, ik neem geen boodschappenlijstje mee naar de supermarkt. Dat zit in mijn hoofd. En als ik iets vergeten ben ga ik terug. Appen doe ik ook niet. Ik heb een telefoon, maar ik doe er niets mee”, vertelt de man die niet met zijn naam in de krant wil.

Met een vrijwilliger buigt hij zich over de nodige taaloefeningen die samenhangen met het recept dat op een A4-tje voor hem ligt. Zo meteen gaat hij de keuken in, het praktijkgedeelte op deze eerste van tien ochtenden. ,,Ik woon alleen en doe mee om zelfstandiger te worden”, stelt de man die zijn brood verdiende als chauffeur. ,,Orders lezen hoefde ik niet, ik had een vaste route, wist precies wat ik moest doen.”

Broccolitaart

Naast deze laaggeletterde, voor wie Nederlands zijn moerstaal is, zijn nog drie vrouwen aanwezig. Nederlands is hun tweede taal, zoals dat heet. Ze spreken het mondjesmaat, maar houden van koken, zoals de Eritrese Senait, die sinds twee jaar in Elburg woont. Samen met Amiea uit Syrië bereidt ze de broccolitaart. Ze hebben zich opgegeven via de gemeente. ,,De deelnemers zijn veelal doorgestuurd via werkconsulenten van de gemeente”, vertelt Margriet Breet, die de Taalkeuken heeft bedacht. Ze komt uit Harderwijk, maar is taalbemiddelaar in Elburg. ,,We zijn hier vorig jaar mee begonnen, maar moesten na drie bijeenkomsten al stoppen door corona. Dit is een herstart.”

Volledig scherm Taalbemiddelaar Margriet Breet, bedenker van Taalkeuken. © Henri van der Beek

Woordslang

Als opwarmertje beginnen de deelnemers met woordslang, waarbij je een nieuw eetproduct met de laatste letter moet noemen. Breet hoopt dat het aantal deelnemers gauw verdubbelt, zodat de cursus vol zit. ,,We hebben er genoeg ruchtbaarheid aan gegeven, daar ligt het niet aan”, denkt Breet. ,,Vorig jaar begonnen we ook met weinig, via mond-tot-mondreclame zat het toen al gauw vol. Ik vond het gewoon een leuk idee. En hier in ’t Huiken heb je alle faciliteiten. We hebben zelfs kinderopvang geregeld. Sommige mensen die moeilijk Nederlands spreken, hebben de neiging in hun eigen omgeving te blijven. Die verhouding moet anders. Het niveau verschilt erg per deelnemer. Rond laaggeletterdheid speelt nog steeds de nodige schaamte.”

Allerhande

Intussen stimuleert Jan van de Pol, docent bij Taalpunt, de vrouwen in de keuken hun woordenschat uit te breiden. ,,O,o,o,oven, juist. Ze kunnen van ons de taal leren, maar wij kunnen van hun koken leren. Ze mogen later hun eigen recepten meenemen”, lacht Van de Pol. Breet: ,,Het werkt verbindend. En hoe leuk is het om de Allerhande mee te kunnen nemen?!”

Begeleiders van de Taalkeuken hebben recepten bedacht en opgeschreven. Er is passend lesmateriaal bij geschreven en aan het einde van de lessenreeks nemen deelnemers een map vol recepten en oefeningen mee naar huis. De Taalkeuken is een project van Bibliotheek Noord-Veluwe, met medewerking van de voedselbank, Stichting Wiel en de gemeente Elburg. Breet: ,,Het wordt gesubsidieerd, zodat deelname gratis is.” Na afloop wordt de maaltijd gezamenlijk genuttigd. ,,Mocht dit aanslaan dan gaan we in het voorjaar op herhaling.”