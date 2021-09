In Emst staat misschien wel het beste hippische bedrijf

Magneten waarschuwen als de geboorte van een veulentje is begonnen, op webcams is alles wat in de paardenstal gebeurt op afstand te volgen en een dierenarts laat oude, zieke of kreupele paarden inslapen om onnodig lijden te voorkomen. Op het bedrijf van Emstenaar Jacob Keizer (62) lopen bijna vierhonderd paarden rond in stallen, paddocks, kraamkamers en in het weiland.