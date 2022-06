In je pyjama naar de bakker? Op de Veluwe gebeurde het vanochtend: ‘Mijn oudste zou zich doodschamen’

Rel om ingezonden brief over gemeente Oldebroek: ‘CU vroeg SGP eigen raadslid monddood te maken’

De ChristenUnie blijkt een rol gespeeld te hebben bij het omstreden vertrek van Tom de Nooijer bij de SGP in Oldebroek. CU zou er bij de SGP op aangedrongen hebben De Nooijer de mond te snoeren omdat hij te kritisch zou zijn. Dat staat in een ingezonden brief van Jan Kaiser in het bezit van de Stentor. De Nooijer bevestigt de lezing: ,,Wat er staat is absoluut waar.’’

10 juni