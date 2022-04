In tuin van natuurliefhebber Caroline leven dieren die je bijna nergens meer ziet: ‘Doe blijkbaar toch iets goed’

Toen Van de Burgt zeventien jaar geleden in haar huis in Heerde kwam wonen, was de nu zo weelderige tuin niet meer dan een uitgestrekt weiland. Een walhalla voor planten en dieren was het niet te noemen. ,,Er was een border, maar daar was weinig aan gedaan. Als ik de grond oppakte, viel het zo uit mijn handen.’’