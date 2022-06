In Zeewolde vergadert de raad binnenkort misschien wel in een leegstaande brandweerkazerne

Gravelbike omarmd als bosrace­fiets: ‘Geen hype, maar een blijvertje’

‘Gravelen’ was tot voor kort vooral weggelegd voor de avonturier. Sinds een jaar wordt het fietsen over verharde en onverharde paden ook als wedstrijdsport omarmd door wielrenners en mountainbikers. Zaterdag (2 juli) is er in Meerveld (gemeente Apeldoorn) een gravelwedstrijd.

28 juni