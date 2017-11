Inbreker kiest in winter voor kleine gemeente

Uit een analyse van meer dan 50.000 meldingen van woninginbraken van de afgelopen 12 maanden blijkt dat vooral kleine gemeenten in de winter op hun tellen moeten passen. Waar grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een stijging laten zien van rond de 35 procent, neemt het aantal inbraken in de kleinste gemeenten toe met 70 procent.

Uitschieters in de regio zijn Hattem (negen keer zoveel inbraken als in de zomer), Dalfsen (zes keer zoveel) en Nunspeet (drie keer zoveel). In de grotere steden Apeldoorn, Deventer en Zwolle steeg het aantal inbraken in de winter met respectievelijk 52, 17 en 85 procent. Zwolle is een uitschieter onder de steden. De politie kon daar gistermiddag geen verklaring voor geven.