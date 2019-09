Inbrekers namen alle tijd bij witgoedroof in Wezep

Oudere man valt meisjes lastig bij speeltuin Oldebroek: ‘Onrust in de buurt’

15:46 De politie is op zoek naar een man die afgelopen zaterdag een meisje zou hebben lastiggevallen in bij een speeltuin in Oldebroek. De man, van een jaar of 60, zou het meisje in een steegje stevig bij haar arm hebben gepakt. Even daarvoor zouden nog twee meisjes door dezelfde man zijn aangesproken.