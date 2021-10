Inbrekers slaan toe op gemeentewerf Heerde; bus en alle gereedschap weg

Een medewerker van de gemeentewerf ontdekte de diefstal woensdag rond 07.30 uur. In de loods ontbraken alle gemotoriseerde maaiers en elektrische bladblazers en -heggenscharen. De inbrekers waren kieskeurig, ze lieten een oude bladblazer, schoffels en harken liggen. Ook een laadwagen werd meegenomen. Op de grond bij de hekken en de loods lagen sleutels.

Camerabeelden

De inbraak is gepleegd rond 02.00 uur. Dat blijkt uit camerabeelden van het bedrijf tegenover de gemeentewerf. ,,Op de beelden is rond die tijd duidelijk een lichtstraal te zien’’, zegt Wilma Blankvoort, afdelingshoofd van de buitendienst.

Blankvoort weet dat de inbrekers niet via het gewone hek zijn binnengekomen. ,,Iets verderop is een paneel uit de omheining geschroefd. Zo zijn ze met een auto binnengekomen, hebben waarschijnlijk het laadbusje van het merk Mercedes volgeladen met gereedschap en zijn via de slagboom weggereden. Die is flink beschadigd.’’

Geregistreerd chassisnummer

De gemeente Heerde heeft aangifte gedaan en beelden vrijgegeven van de gestolen bedrijfsauto. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. ,,Toch hoop ik dat we het meeste terugkrijgen’’, zegt Blankvoort. ,,De wagen is beletterd en alle gereedschappen hebben een geregistreerd chassisnummer. We hebben rondgereden om te kijken of we de wagen nog ergens zagen. Soms laten inbrekers deze achter. Maar als het eenmaal de grens over is, kunnen we het wel vergeten.’’

Of beter beveiligen zal helpen is de vraag, zegt Blankvoort. ,,Als alles op slot is en iemand toch kwaad wil, kun je er niet veel tegen doen. Deze diefstal is zonde, omdat het om maatschappelijk geld goed gaat.’’

Medewerkers van de buitendienst moeten het de komende tijd stellen zonder bladblazers, maar kunnen nog wel blijven schoffelen.

Eerder incident op gemeentelijk terrein

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er mensen zijn die ongevraagd aan spullen van de gemeente Heerde zitten. Zo is de elektrische auto die onder anderen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Heerde gebruiken in mei bijvoorbeeld omwikkeld in doorzichtig plastic. Bovendien zijn toen vier banden lekgestoken. De gemeente heeft sindsdien een extra camera op het voertuig gericht, na de beschadigingen op het parkeerterrein van het gemeentekantoor aan de Eperweg. Ook hier is aangifte van gedaan.