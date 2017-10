Inbrekers Wapenveld zitten nog vast, mogelijk derde handlanger

De twee mannen die zondag in Wapenveld werden overlopen en na een klopjacht konden worden ingerekend, zijn in verzekering gesteld. Dat betekent dat ze maximaal drie dagen vastgehouden kunnen worden. Wanneer de van inbraak verdachte mannen daadwerkelijk op vrije voeten komen, hangt af van wat ze nog meer op hun kerfstok hebben.

De 26-jarige man uit Almere en zijn 27-jarige kompaan uit Lelystad worden onder meer verdacht van inbraak en verboden wapenbezit. Het tweetal werd zondagavond overlopen door een Wapenvelder, die bij thuiskomst onraad rook. Ze sloegen na een korte confrontatie op de vlucht, maar konden nog dezelfde avond en nacht in Wapenveld worden aangehouden. In hun auto werd later een vuurwapen gevonden.

Derde handlanger

De politie onderzoekt ook de mogelijke betrokkenheid van een derde handlanger. Het slachtoffer, de Wapenveldse Willem, ging in eerste instantie achter de twee vluchtende twintigers aan, maar bedacht zich en belde meteen de politie. Toen hij kort daarop met een buurvrouw stond te praten, werden ze aangesproken door een man met een Marokkaans uiterlijk. ,,Hij vroeg wat er was gebeurd", aldus Willem. ,,Meteen daarna zei hij dat hij weg moest, naar een feestje. Dat vond ik raar. Net zoals ik het vreemd vond dat hij geen jas aan had."