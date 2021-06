Incident bij AZC in Harderwijk: mogelijke dader zit vast

De politie kreeg gisteravond om 23.30 uur een melding over een steekincident. Volgens Sven Strijbosch, woordvoerder van de politie, is er echter niets aangetroffen dat op een steekpartij zou kunnen wijzen. Het slachtoffer, een 53-jarige bewoner van het azc, is ook niet ernstig gewond geraakt, maar werd wel naar de huisartsenpost gebracht voor behandeling.

Volgens Thami Zabd, locatiemanager van het azc, betreft het een uit de hand gelopen ruzie tussen twee unitbewoners. ,,Beide mannen komen uit Azerbeidzjan en een van hen heeft een blauw oog opgelopen en de andere is in hechtenis genomen door de politie. In ons centrum wonen 785 mensen. Er is regelmatig ruzie in huiselijke sfeer en er zijn regelmatig incidenten, maar deze ruzie was onbeduidend.” De manager weet niet wie de politie heeft gebeld voor inmenging, maar verwacht dat één van de betrokkenen dit is geweest.