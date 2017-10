Indrukwekkende stille tocht voor gevangenen Kamp Amersfoort

Identiek

Waardevol

Ook voor Herman Thomas (78) uit Harderwijk en zijn zus Annemieke Thomas (74) uit Amersfoort. Hun vader Johan Thomas was in 1944 een van de gevangenen die dezelfde tocht moest lopen. De Harderwijker was samen met zijn zwager Cor Steijlen opgepakt in Putten toen ze op 1 oktober een fietstocht maakten naar hun zieke schoonmoeder in Achterveld. Nooit zijn ze teruggekeerd. Johan overleed op 15 april 1945 in Sandbostel en Cor stierf, na de bevrijding, in mei 1945 ook in Sandbostel. Herman en Annemieke Thomas: ,,Heel waardevol deze stille tocht. We hebben in de jaren 90 met onze moeder in Sandbostel een steen gelegd met de naam van mijn vader. Maar deze voettocht hebben Cor en hij gelopen en wij ervaren nu een beetje hoe dat moet zijn geweest.''