Ineens ging het mis op de werkplaats in Nunspeet: bouwvakker moest uitwijken voor metershoog betonnen gevaarte

Koopzondag Harderwijk blijft moeizaam verhaal: ‘Zonde dat veel winkels dichtblij­ven’

25 juli Harderwijk beleeft momenteel haar vierde koopzondag-zomer. Na jarenlang politiek getouwtrek, mochten de winkels in de binnenstad in juni 2018 dan eindelijk de deuren openen op zondag. Toch blijft de koopzondag een lastige kwestie in de havenstad. Veel winkeliers houden de deuren nog altijd gesloten, zelfs nu ze open mogen.