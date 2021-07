Ineens heeft deze speeltuin in Vaassen er honderden ‘bewoners’ bij, maar welkom zijn ze (hier) niet

De speeltuin aan de Wetstraat in Vaassen had opeens nieuwe bewoners: honderden bijen. Ze hadden in een mum van tijd een groot nest in één van de nabijgelegen bomen gebouwd. De brandweer en plaagbestrijders werden erop afgestuurd, omdat de gemeente Epe niet het risico wilde nemen dat kinderen zouden worden gestoken. ,,We hopen dat we de bijenkoningin te pakken hebben gekregen.’’

Vanmiddag gingen Martinus van der Haar en Alex van de Esschert van Ongediertebestrijding Freek van Essen, gehuld in beschermende kleding en speciale handschoenen, in een hoogwerker van de brandweer richting het nest om het bijenvolk te verwijderen.

,,Al is ongediertebestrijding in dit geval niet helemaal het goede woord’’, zegt Van der Haar. ,,De bijen zijn een beschermd volk. Daar hebben we er in Nederland niet zo heel veel meer van, dus we moeten zuinig op ze zijn.’’

Bijen naar de imker

Door grote delen van het omvangrijke nest zo snel mogelijk in een grote bak te doen, hoopt Van der Haar dit specifieke bijenvolkje in goede gezondheid bij een imker te kunnen afleveren.

Martinus van der Haar en Alex van de Esschert van Ongediertebestrijding Freek van Essen gehuld in hun imkerkleding,

,,Waarschijnlijk zijn ze uit een kast van een imker ontsnapt en zijn ze gaan vliegen. Ze zoeken dan een plekje voor zichzelf en als de bijenkoningin daar blijft, zullen ze daaromheen blijven. Alleen kozen ze bomen bij een speeltuin uit en dat vond de gemeente niet zo veilig.’’

Groot nest met clusters

Makkelijk was het niet om de bijen te verwijderen. Normaal ziet een bijennest er compact uit in de vorm van een voetbal. Dan kan een doek gebruikt worden om het nest snel maar met beleid in een imkermand te duwen. ,,Nu was dat lastig, omdat het nest veel breder was en meerdere clusters had. Dus we hadden een nog grotere bak nodig.’’

Het bijenest boven de speeltuin.

Een klein deel van het nest is achtergebleven, omdat het te strak aan de stam zat. Volgens Van der Haar is dat niet erg. ,,We hopen de we de bijenkoningin te pakken hebben gekregen. De overgebleven bijen zullen dan niet lang op deze plek blijven.’’

Honing

Het nest is inmiddels bij een imker afgeleverd die zal bekijken of de koningin daar nog in zit. Vervolgens kan de imker proberen om dit bijenvolk in één van zijn kasten te plaatsen, zodat ze honing kunnen produceren.

