Ineens kun je alleen maar naar buiten springen en is de voorkant van je auto verdwenen

Liveblog LIVE | Staphorst doet wat terug, SV Urk in de achtervol­ging en VVOG en Genemuiden nog steeds op voorsprong

Hoofdklasser SV Urk kan het kampioenschap al bijna ruiken. De ploeg van Gert-Jan Karsten heeft vijf punten meer dan haar eerste achtervolgers en zet bij een overwinning op Eemdijk een volgende stap richting de titel. Berkum kan de koploper een handje helpen. In de derde divisie aast Staphorst op eerherstel, terwijl DVS’33 volop meedoet om de derde periodetitel. Ook in de lagere competities staat er veel moois op het programma, waaronder de kraker tussen Batavia’90 en asv Dronten. Maar ook de derby tussen DOS en Go Ahead Kampen mag er natuurlijk zijn. Kortom, het belooft een heerlijke voetbalzaterdag te worden!

15:50