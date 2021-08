Ineens twee overvallers in de keuken in Wezep: ‘Ik hield een pakje macaroni voor mijn buik, om het mes af te remmen’

,,Ik schrok nog het meest van die twee vreemden plotseling in mijn woonkamer. Dat is zo’n gekke gewaarwording’’, vertelt het 83-jarige slachtoffer, dat vanuit veiligheidsoverwegingen anoniem wil blijven (naam is bekend bij de redactie). Hij stapt vanuit de gang de woonkamer in. Plotseling staat hij oog in oog met een man in ontbloot bovenlijf en vrouw met een boodschappentas. Het stel dwingt hem zijn auto af te staan. ,,Mijn moeder ligt in het ziekenhuis, we moeten uw auto hebben’’, vertellen ze hem.