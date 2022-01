Inez en Cas van indoorskischool in Ermelo hebben het razend druk nu Oostenrijk versoepelt: ‘Niks mooier dan blije mensen op de ski’s’

Stralend daalt de kleine Jackie Dooijewaard zaterdagmorgen de indoor-skipiste af. Onder toeziend oog van skileraar Cas van Veggel gaat het achtjarig meisje uit Ermelo als een speer over de baan. ,,Ik vind skiën super leuk. Ik ben zelfs al een keer van de zwarte piste geweest. Maar de lessen van Cas vind ik ook heel leuk.’’ Of het nu in de echte sneeuw is of bij Delphindoorski in haar dorp, Jackie doet niets liever dan op de latten staan. ,,In de krokusvakantie gaan we naar Oostenrijk’’, vertelt vader Jan. ,,We zijn heel blij dat het weer kan en dat we hier nu wat lesjes kunnen doen.’’