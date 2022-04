Informateur wil duidelijkheid over koopzondag van politiek Elburg en stelt ‘tussenfase’ voor

Van Asseldonk heeft zijn bevindingen over de gevoerde gesprekken met de verschillende partijen aan de gemeenteraad aangeboden. Hij heeft een duidelijk beeld over een succesvolle coalitie, laat hij in een schriftelijke verklaring weten. ,,Ik zie voor één variant veel draagvlak. Dit betreft de coalitie AB, LEV, CU en CDA. Op deze manier doen we recht aan de winnaars van de verkiezingen en behouden we de stabiliteit van het bestuur. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan komt de coalitie AB, CU, CDA en VVD in beeld.”