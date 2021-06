Insectenkweker Protifarm in Ermelo wil tweede fabriek bouwen na belangrijke Europese goedkeuring

Video + update Oranje­feest slaat om in Nijkerk: ME veegt park leeg, jongeren laten giganti­sche puinhoop achter

22 juni Een Oranjefeest in een park aan het Jaagpad in Nijkerk is vannacht uit de hand gelopen. Honderden jongeren vierden daar de 3-0 overwinning van het Nederlands elftal op Noord-Macedonië. De Mobiele Eenheid (ME) ontruimde tegen middernacht het park en pakte zeker twee jongeren op.