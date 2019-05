Inspectie: personeel vleesverwerkers rond Harderwijk werkt onveilig, te lang en krijgt te weinig betaald

Jongeren­raad Ermelo brengt woonwensen jeugd in kaart met enquête

11:13 Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, naarstig op zoek naar een woning èn woon je in Ermelo? Dan is het wellicht een goed idee om even de enquête in te vullen die de Ermelose Jongerenraad op haar website heeft gezet. De uitkomsten kunnen het gemeentebestuur een duwtje in de juiste richting geven.