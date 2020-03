Interieur-designer Ingrid uit Hattemerbroek staat met haar werk in de RAI: ‘Spelen met kleuren is het leukste dat er is’

Ze is een kleurrijke verschijning, in haar steenrode jumpsuit en opvallende sneakers. Net als haar huis in Hattemerbroek: bij Ingrid van der Veen geen wit, grijs of beige maar groen, rood en oranje op de wand. ,,Ik kom uit een kleurrijke familie. Mijn oma droeg gewoon fuchsia-roze, fantastisch. Wij zijn geen beige-mensen.’’

Of het nu over interieur gaat of over kleding, kleur heeft de 45-jarige interieurontwerper altijd gefascineerd. ,,Als kind zag ik wat kleur doet. Alleen was ik me daar niet bewust van. Dat besef kwam pas later.’’