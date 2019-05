Intersport Ermelo groeit tegen de stroom in

De naam Meijers is een begrip op de West-Veluwe als het gaat om sportzaken. Grootvader Wim senior begon 53 jaar geleden in Nunspeet een 'manufacturenzaak’, waar je naast kleding ook zaken als wol, nylonkousen en maandverband kon krijgen. ,,Die ging om 7.00 uur al open’’, weet zijn zoon John (63) nog. ,,Zodat de juffrouwen nog voor hun werk er terecht konden. Was weer een paar gulden in de kassa.’’ John ging bij vader in de leer en in de jaren tachtig evolueerde het bedrijfje tot een echte sportzaak. Graag praat hij over de tijd van toen. ,,We hadden drie soorten voetbalschoenen, kun je het je voorstellen? Adidas Coppa Mundial, Puma King en Quick Topstar, allemaal in zwart wit. Dat was het. Moet je nu eens kijken...’’, zegt hij met een blik op de schier onafzienbare rij schoenen in alle kleuren van de regenboog.