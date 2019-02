Intertoys Vaassen gaat moedig voorwaarts

,,Ook wij blijven open hoor.’’ Franchisenemer Arnold van de Kamp van de Intertoyswinkel in Vaassen zingt het bijna door de telefoon. ,,We hebben zesentwintig jaar onze winkel. En we hopen daar nog heel wat jaren aan vast te plakken.’’

Van de Kamp las berichten in de media over franchise-winkels van Intertoys, die na het faillissement van het moederbedrijf verder gaan. Zijn speelgoedwinkel aan de Jan Mulderstraat in Vaassen kwam er niet in voor. ,,Ja, onze klanten weten het nu wel.’’

Cadeaubonnen

Toen vorige week naar buiten kwam dat surséance van betaling was aangevraagd voor de speelgoedketen Intertoys, heeft Van de Kamp zich nog diezelfde avond via Facebook tot zijn klanten gericht. ,,Ik heb ze geadviseerd snel hun cadeaubonnen in te leveren. Want je weet niet hoe het gaat met het systeem van Intertoys. Dagenlang leek het hier wel Sinterklaasdrukte.’’

Van de Kamp schonk richting zijn klanten ook meteen klare wijn: de Intertoys-vestiging in Vaassen blijft open. Onder welke naam de winkel verder gaat, weet hij nog niet. ,,Dat hangt ook af van de partij waarmee de curator komt.’’

Gesprekspartner

Intussen voert de franchisenemer zelf gesprekken met een partij, zegt hij. De naam van die gesprekspartner houdt hij voor zich. ,,Voor de tijd van het jaar hebben we een hele volle winkel. Je zou dat een geluk bij een ongeluk kunnen noemen.’’