Inval bij mestgigant Jan Bakker uit Oldebroek wegens fraude

Uienwater

Zes jaar cel

Het Openbaar Ministerie spreekt van een ernstig vergrijp. ,,We hebben het dan over valsheid in geschrifte, dat kan een celstraf van zes jaar opleveren’’, aldus OM-woordvoerder Marieke van der Molen. Volgens haar is er op dit moment nog niemand in staat van beschuldiging gesteld. ,,We zitten in de onderzoeksfase waarin we de administratie doorpluizen. Op basis daarvan trekken we conclusies.’’ Of daarin de betrokken boeren ook een rol gaan spelen, kan ze niet zeggen. ,,Een onderzoek als dit levert vaak restinformatie op. Op dit moment is niet duidelijk wat we daar mee gaan doen.’’