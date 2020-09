‘Invasie’ Hulshorst blijkt jaarlijks bootcamp voor stafleden landmacht

video Elburg wilde niet 30.000 bezoekers, maar wel een kleinscha­li­ge Botterdag - en dat is gelukt

13 september Geen Botterdagen in Elburg, of toch wel? Waar normaal tijdens het weekeind van de Open Monumentendagen in september zo’n 30.000 mensen de varende monumentale houten platbodems in de haven van Elburg komen bewonderen, was er vanwege corona dit jaar niets. Of, nou ja, bijna niets.