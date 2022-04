Inwoner Ermelo hoort knallen: verdachte aangehouden voor bezit mogelijk vuurwapen

De verdachte is volgens een woordvoerder van de politie op de Putterweg staande gehouden en vervolgens meegenomen naar het bureau. In de bosjes is een voorwerp aangetroffen waarvan nog onderzocht wordt of dit een echt vuurwapen betreft of niet. De verdachte is een 18-jarige man uit Zeist. De twee andere mannen zijn niet verdacht en konden hun weg vervolgen.