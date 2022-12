Inwoners Oldebroek 'bestellen' bezoekje van burgemeester. ‘De reacties waren niet overweldigend’

MET VIDEO Pas 18 jaar, maar Rosalie uit Ermelo is molenaar: ‘Ik heb een klap van de molen gehad’

De één bezorgt pizza’s op zijn of haar achttiende, de ander werkt in de horeca of is vakkenvuller in de supermarkt. Niet voor Rosalie van Keulen (18). De Ermelose is de jongste vrouwelijke molenaar van het land. ,,Molens worden steeds aantrekkelijker voor jonge mensen.”

26 december