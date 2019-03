Inwoners Putten betrappen dankzij camera ‘hilarische’ pindakaasdief

Arap-John Tigchelaar heeft de bandiet weten te ontmaskeren. Tot een veroordeling is het echter nog niet gekomen, want een boommarter, die sleep je niet zomaar even voor het gerecht.

,,Het begon met een pot die aan gruzelementen op de grond voor het vogelhuisje lag. We dachten dat muizen het gedaan hadden. Daarna hebben we een plastic potje geplaatst. Die was ineens weg en ook de derde pot verdween. Ik dacht eerst aan Vlaamse gaaien, want die gingen er eerder al eens met vetbollen vandoor. Na de vierde diefstal zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar: ‘Nu gaan we er een camera neerzetten’. De volgende dag hebben we de beelden bekeken, hilarisch! De boommarter gaat er met de complete pot vandoor. Ik vermoed dat ergens in het bos een hele familie op hem zit te wachten. En dat er onder een boom lege pindakaaspotten liggen. Na de laatste diefstal hebben we de pot vastgezet. Wat denk je? De boommarter kwam terug en heeft zeker zes minuten aan de pot zitten sjorren, maar het lukte niet die los te krijgen.’’