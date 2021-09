Inwoners van Stadsdennen mogen meepraten over de toekomst van hun wijk

Inwoners van Stadsdennen krijgen de kans hun mening te geven over de toekomst van de wijk. De gemeente Harderwijk richt hiervoor volgende week een zestal ontmoetingsplekken in.

De wijk Stadsdennen is de eerste wijk waarvoor de gemeente Harderwijk een omgevingsplan opstelt. De gemeente wil inwoners betrekken bij het opstellen van het omgevingsplan en weten hoe zij denken over hun leefomgeving, zowel nu als in de toekomst. Hiervoor worden van maandag 20 september tot en met zaterdag 25 september zes ontmoetingsplekken ingericht in de wijk.

De ideeën en meningen die volgende week worden verzameld, worden verwerkt tot een aantal stellingen over de toekomst van de wijk Stadsdennen. Die stellingen krijgen de inwoners van de wijk vervolgens voorgelegd via een online stadsgesprek. Ook volgt er later dit jaar nog een informatieve bijeenkomst, zo laat de gemeente Harderwijk weten.

Omgevingswet

Het omgevingsplan maakt onderdeel uit van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in gaat. In het omgevingsplan wordt uiteindelijk vastgelegd wat er allemaal te vinden is in een wijk en aan welke regels dit gebonden is. Daarbij gaat het om zaken op het gebied van wonen, milieu, natuur, water en bedrijven. Volgens de nieuwe Omgevingswet moeten deze regels en afspraken uiteindelijk eenvoudig, digitaal toegankelijk zijn.

Inwoners van Stadsdennen kunnen op de volgende locaties en momenten hun mening geven over de toekomst van de wijk:

- Maandag 20 september: De Aanleg (14.00 tot 17.00 uur).

- Dinsdag 21 september: Handelsweg (16.30 tot 19.00 uur).

- Woensdag 22 september: Speelveld aan de A.M. de Jonglaan (13.00 tot 16.00 uur).

- Donderdag 23 september: Anne Franklaan (15.00 tot 17.00 uur).

- Vrijdag 24 september: Park bij de Al-Islaah school (11.00 tot 15.00 uur).

- Zaterdag 25 september: Winkelcentrum Stadsdennen (10.00 tot 16.00 uur)