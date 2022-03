Inzamelingsactie voor gedupeerden brand scheepswerf Harderwijk: ‘Zelf had ik zoveel geluk’

Overzicht Veluwe VVOG behaalt weer belangrij­ke punten, dubbele cijfers voor Heerde, harde klappen voor Emst

Het wordt steeds fijner langs de lijn, nu de lente in volle glorie haar intrede doet. Er is gelukkig dan ook een vol voetbalprogramma dit weekend in de regio Noord en West Veluwe. Kijk hier voor alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen. Het overzicht wordt regelmatig ververst.

27 maart