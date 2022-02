Irene, Kjeld, Ireen en nóg 23 olympiërs leerden op het asfalt in Heerde bochten rijden: ‘Maar serieus worden we niet genomen’

‘Boeren­buurt­club’ FC Horst groeit uit uit z’n jasje: ‘We zijn hier al tien jaar mee bezig’

FC Horst is allang niet meer het ‘boerenbuurtclubje’ dat het ooit was. De voetbalvereniging groeit gestaag, het ledenaantal kruipt richting de duizend. Maar dit succes kent ook een keerzijde: de club loopt tegen haar grenzen aan en het sportpark van FC Horst is dringend aan vernieuwing toe. ,,We zijn hier al tien jaar mee bezig.’’

14 februari