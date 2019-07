Ireneschool Ermelo krijgt eindelijk felbegeerd zebrapad

De school luidde vorig jaar maart de noodklok over de onveilige situatie en kreeg daarbij het CDA aan haar zijde. Er zou vaak veel te hard gereden worden op de Dirk Staalweg, waar 30 kilometer per uur de limiet is. Er zijn wel slagbomen bij de school, die bij de piekmomenten in de ochtend en middag over de weggeschoven maar door het ontbreken van voldoende klaar-overs worden die niet of nauwelijks gebruikt. Ook zijn er fietsers die tussen de slagbomen doorrijden. Volgens de directeur zijn er al de nodige ongelukken en bijna-ongelukken gebeurd. ,,Die verantwoording was voor ons als school te groot om op ons te nemen’’, zegt Immerzeel.