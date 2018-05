De plaatselijke politiek wil zich in elk geval geen tweede keer een buil vallen aan de banen van Irminloo. Immers, de reden dat de banen vervangen moeten worden, is dat ze onverwacht snel zijn versleten. De toplaag die in 2007 werd aangelegd - en die destijds het neusje van de zalm was - bleek namelijk toch niet zo goed als voorgespiegeld. Ze worden volgend jaar zelfs afgekeurd door de tennisbond KNLTB, als er niets gebeurd. Het idee van de club was om de gemeentelijke vervangingssubisidie van 2022 nu naar voren te halen en die te gebruiken voor de aanleg van een hybride toplaag van gravel. Ze betaalt daar zelf ook fors aan mee.

Het bestuur van Irminloo hoopt dat de nieuwe banen deze zomer aangelegd kunnen worden. © Olger Koopman

Garanties

De club verzekert dat deze laag wèl minstens 15 jaar meegaat en baseert zich daarbij op eigen onderzoek en dat van de KNLTB. ,,In het buitenland liggen al banen die 14 jaar meegaan en die nog geen slijtage vertonen", betoogde voorzitter Ron de Poorter woensdagavond in het gemeentehuis. Het overtuigde de partijen niet helemaal. ,,Het zou ons meer rust geven als we keiharde garanties afdwingen bij de producent", aldus Sarath Hamstra van het CDA. De ChristenUnie vreest voor een 'open eind regeling' en de SGP vindt dat nu al moet vastliggen wie er voor de kosten gaat opdraaien mocht het weer mis gaan. "De gemeente in elk geval niet", zegt Frans Snoek.

Vertrouwen