Is dit rigoureuze plan met miljarden liters IJsselwater dé oplossing tegen de droogte?

Na zijn ziekte zei Mark (39) uit Ermelo de horeca vaarwel en ging hij zelf chocola maken: ‘Goedkope repen zijn niet te vreten’

21 augustus Begint in Ermelo een revolutie op het gebied van chocolade? Als het aan chocolatier Mark Schimmel ligt wel. Uit onvrede over de ‘eenheidsworst die uit de fabrieken rolt’, begon hij zeven jaar geleden een eigen repenlijn, genaamd KRAK. Hij scoort er de ene na de andere prijs mee, en is 'hot’ in culinaire kringen over de hele planeet. Nu richt hij zijn pijlen op het grote publiek. ,,Mensen weten niet meer wat de smaak van echte chocola is.’’