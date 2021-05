Is een aanval van een wild zwijn uniek?

Dit is er aan de hand:

Een wandelaar uit Epe kwam vorig weekend op Landgoed Tongeren oog in oog te staan met een wild zwijn en raakte daarbij ernstig gewond. Het beest zette zijn hoektanden onder meer in het been van de man, wat een diepe vleeswond veroorzaakte. De oorzaak van het incident is nog niet helemaal helder omdat het slachtoffer in het ziekenhuis ligt en niet bereikbaar is voor vragen. De aanval van het zwijn is volgens Arjan Gerrits, de boswachter van het gebied, uniek. Heeft hij gelijk?