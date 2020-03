Is je sociale leven door corona ontwricht? Zo kom je het weekend wel door

Boer Zoekt Vrouw

Lees in ons liveblog alles over afgelaste evenementen, thuiswerkers en hamsterhysterie of lees alles over het coronavirus nog eens rustig door in ons dossier .

Netflix

Ben je meer van de series? De zesdelige documentaireserie Pandemic: How to Prevent an Outbreak is vrij actueel, want een uitgebroken virus moet onder controle worden gebracht. Heb je deze serie al gezien en ben je op zoek naar een andere serie? In de podcast Bingewatchers nemen netflix-experts Charlene Heezen en Kevin Goes de quarantaine-kijklijst met je door.