Isabella (11) is de eerste vrouwelijke burgemeester van Harderwijk

Samenwo­nend stel in Putten hoeft definitief niet uit elkaar

8:00 Een samenwonend stel op bungalowpark Maheki in Putten hoeft niet uiteen, zoals de gemeente Putten via een dwangsom had geëist. De gemeente heeft besloten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in Arnhem, die het stel eind mei in het gelijk stelde.