Jaap en Arko speuren naar sporen van de wolf op de Veluwe: ‘perfect gebied’

Oldebroe­kers halen inheemse struiken en bomen op

13:03 Oldebroek belooft een stuk groener te worden. Tientallen inwoners hebben zaterdag bijna 17.000 struiken en zo’n 400 bomen in hun auto geladen of op een kar gebonden in Oosterwolde. Om te planten in hun tuin of op hun erf.