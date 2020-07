Jaar cel geëist tegen ‘eenzame’ Wapenvelder (73) voor in brand steken zelfdovend gordijn

Hij was in de war en over zijn toeren, vereenzaamd geraakt na het overlijden van zijn echtgenote ruim twee jaar geleden. In die toestand stak de 73-jarige Peter van de B. uit Wapenveld een gordijn in zijn woonkamer in brand. En hoewel het een zogenaamd ‘zelfdovend’ gordijn was, oordeelt het openbaar ministerie dat er gevaar voor goederen en voor de bovenburen ontstond.

Om die reden eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Zutphen maandag een jaar cel. In de verwachting dat er tegen het einde van die gevangenisstraf een mogelijkheid is om de man gedwongen in een zorginstelling te laten opnemen, want dat is volgens haar wel nodig.

Een buurvrouw van de Wapenvelder had gezien hoe de man op 4 januari dit jaar eerst in het park zijn trouwboekje en andere papieren had verbrand. Later zag ze in zijn kamer een grijze waas hangen. Ze wist het smeulende textiel naar buiten te slepen. Van de B. werd aangehouden en zit sindsdien, nu ruim zeven maanden, in de cel.

Betere diagnose

Het was de bedoeling van het openbaar ministerie om hem via een zorgmachtiging van de rechtbank op te laten nemen in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Daarvoor is echter een betere diagnose mogelijk dan er tot nu toe ligt.

Het gaat om de vraag of de verdachte wellicht dementerend is, of verstandelijk beperkt, of een combinatie daarvan. Dat kan nu via de civiele weg uitgezocht worden.

Hoewel het gordijn dus zelfdovend was meent de officier van justitie dat er door dreigende roet- en rookontwikkeling toch gevaar is ontstaan voor de bovenburen en voor andermans spullen. ‘En je weet nooit wat zo’n brand gaat doen’.

Vrijspraak

De Wapenvelder dacht er anders over: ,,Ik ben gewoon verzekerd voor de schade. En bij de buren had het niet kunnen komen.” Zijn advocaat vindt dat er vrijspraak moet volgen. Of anders een straf gelijk aan het voorarrest.

De zorginstelling die er nu bij hem over de vloer komt heeft toegezegd de zorg ‘op te schalen’ als hij weer thuiskomt. Thuis wonen is volgens de aanklager echter niet veilig: ‘Hij kan opnieuw gedeprimeerd raken en iets doen wat gevaar oplevert’.

De rechtbank doet op 27 juli uitspraak.