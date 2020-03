Jaar cel in voor rol bij drugslab Putten

‘Hij heeft geremd alsof zijn leven ervan afhing’, trucker (20) uit Hattem kon dodelijk ongeluk niet voorkomen

15:08 Hij bedacht zich geen seconde toen hij hoorde dat één van zijn chauffeurs betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Duitsland. Transporteur Jan Stijf uit Wezep sprong gisteren gelijk in de auto en zette koers naar Schermbeck, op zo’n dertig kilometer van Winterswijk. Luttele minuten eerder voltrok zich voor de ogen van zijn chauffeur een drama.