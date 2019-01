Jaarwisseling in Oost-Nederland: Brandweer vooral druk op de Veluwe

De nieuwjaarsnacht zit er weer op. Tijd om de balans van de jaarwisseling in Oost-Nederland op te maken. Vooral op de Veluwe had de brandweer het druk. Een eerste indruk van de jaarwisseling. De hulpdiensten komen later op de dag nog met een completer beeld:

Flat ontruimd - In Apeldoorn werd een flat ontruimd na een brandje in de kelder. De bewoners konden na de brand weer terug naar hun woning. Eerder op de avond ging het Apeldoorn ook al mis aan de Marktstraat. Daar brandde een gebouw af.

Rietgedekte woningen - Een rietgedekte woning in Epe ging afgelopen nacht in vlammen op. Een brandweerman raakte tijdens het blussen gewond. Mogelijk is er sprake van brandstichting in de verlaten rietgedekte boerderij. Ook in Hierden moest de brandweer uitrukken voor een brand in een rietgedekte woning. Door snel handelen van omstanders werd de brand daar in de kiem gesmoord.

Beveiliging in Hattem - De brandweer werd afgelopen nacht beveiligd in Hattem. Een groep van 20 - 30 personen kwam intimiderend over richting de brandweer, waarna de politie werd opgeroepen toen voor de tweede keer op hetzelfde adres brand uitbrak.

Lidl - In het dak van de Lidl in Nijkerk brak afgelopen nacht brand uit. Het is niet bekend hoe groot de schade aan de supermarkt is.

Dinosaurussen - Het nieuwe jaar was voor oudejaarsvereniging ‘De Oliebol’ uit het Drentse Vledder het sein om bekend te maken dat zij achter de ‘ontvoering’ van de twee dinosaurussen van Dinoland in Zwolle zitten.