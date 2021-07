Jack zag vermiste Samuël (22) uit Nijkerk zwemmend uit het zicht verdwijnen: ‘Ik barstte in tranen uit’

Britten laten buitenlan­ders de Veluwe online ontdekken

8 juli Twee Britten onderzoeken de Nederlandse familiegeschiedenis van buitenlandse volgers op hun socialemedia-account The Dutch Way of Life. De twee zeggen ‘zo verliefd’ te zijn geworden op Nederland dat ze de culturele achtergrond van hun volgers onderzoeken en hen via livestreams meenemen door Nederland. En nu ook door de Veluwe.