Jacqueline Koops-Scheele (48) nieuwe burgemeester van Heerde

Koops-Scheele was tussen 2010 en 2014 wethouder in Amstelveen. De afgelopen drie jaar was ze wethouder in de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is ze vijf jaar gemeenteraadslid geweest in Amstelveen. Na haar opleiding Nederlands Burgerlijk Recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden heeft zij veertien jaar als advocaat gewerkt. Naast advocaat was zij ook mediator. Ze gaat per 1 februari aan de slag als burgemeester van Heerde.