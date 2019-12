Jagende en zelfslachtende slager Ter Weele uit Oene: ‘Deze dagen gaan we door tot we er bij neervallen’

Maar Ter Weele is meer dan dat. De zelfslachtende slager jaagt op herten, op zwijnen, neemt eenden op de korrel. Koeien koopt Herman zelf in. Hij slacht ze dus, beent ze uit, snijdt er lapjes van. De mooiste salades komen uit zijn keuken. Vergeet ik haast de soep. En balkenbrij natuurlijk. Gehaktballen die net zolang gedraaid worden tot ze kogeltjerond zijn. Herman is paté, Herman is gedroogde worsten met tijm, met kruidnagel. Dat is Herman.